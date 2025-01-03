У Замбії поліцейський відпустив затриманих відсвяткувати Новий рік — тепер затриманий він сам

Пʼяний поліцейський в Замбії звільнив з-під варти 13 підозрюваних, щоб ті змогли відсвяткувати Новий рік. За це його помістили під варту.

Про це повідомляють BBC і CNN.

Детектив-інспектор Тітус Фірі випустив затриманих із поліцейської дільниці Леонарда Чило у столиці Лусаці. Усіх 13 людей підозрювали в таких злочинах, як напад, пограбування та розбій. Жоден з них не повернувся в камеру. Їх розшукують.

Речник поліції Рей Хамунга сказав, що Фірі, «перебуваючи ву стані алкогольного спʼяніння, силою відібрав ключі від камер» у констебля Сера Банда напередодні Нового року й відкрив чоловічу і жіночу камери зі словами, що всі можуть «вільно відсвяткувати Новий рік».

Поліція Замбії пообіцяла, що зробить усе, аби службовець, який «зловживає своїми повноваженнями або діє всупереч закону», поніс покарання.