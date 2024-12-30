Акаунт у X щодня стежив, чи помер експрезидент США Джиммі Картер. Коли це сталося, автор не помітив

Обліковий запис під назвою Did Jimmy Carter Die Today? стежив, чи помер 39-й президент США Джиммі Картер, щодня протягом пів року. Однак це не допомогло йому вчасно дізнатися про те, що політик пішов з життя.

Останні шість місяців анонімний автор, відповідаючи на запитання у власному нікнеймі, постив «Ні» у різних варіаціях: «Нє», «Нє-а», «Заперечно», «Ні, Джиммі Картер сьогодні не помер».

У неділю 29 грудня в акаунті вкотре з’явилося повідомлення про те, що сьогодні американський політичний діяч не помер. Кілька годин потому Картер пішов з життя у віці 100 років.

«ДІДЬКО!», — згодом написав автор блогу, відповідаючи на власний твіт. Інші користувачі за допомогою функції Community Notes в X додали до посту свіжу інформацію про те, що політик тепер спочиває з миром.

Під час каденції Джиммі Картера у 1977—1981 роках Ізраїль та Єгипет уклали історичні Кемп-девідські угоди 1978 року. Діяч робив акцент на правах людини у зовнішній політиці США та розвивав дипломатичні відносини з Китаєм.

Після президентства Картер присвятив себе активізму. У 2002 році він отримав Нобелівську премію миру за зусилля у вирішенні конфліктів, захист демократії та прав людини.