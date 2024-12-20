Індійська пара ледь не розлучилася, бо не могла обрати імʼя дитині — втрутився суд

Подружжя зі штату Карнатака, Індія, звернулося до суду через трирічну суперечку щодо імені для їхнього сина.

Про це повідомляє BBC.

Жінка народила хлопчика у 2021 році й на кілька тижнів поїхала до батьків. Це звичайна практика в Індії — після пологів матері навідують родичів, щоб відпочити і відновитися.

Коли чоловік приїхав по дружину й дитину, жінці не сподобалося ім’я, яке він придумав для їхнього сина, вони посварилися і перестали бачитися.

Натомість мати назвала сина Аді. Через певний час жінка, яка все ще жила у своїх батьків, звернулася до суду міста Хунсур, вимагаючи фінансової підтримки від свого чоловіка.

Вона хотіла грошей на утримання дитини, оскільки не працює і займається хатніми справами. Її адвокат тоді сказав, що суперечка так загострилася, що дружина хотіла розлучення.

Спочатку справу подали до місцевого суду, але пізніше її перенаправили до «Лок Адалат». Зрештою, вдалося дійти згоди щодо імені.

Дитину назвали Ар’явардхана, що означає «шляхетність». Пара обмінялася гірляндами — це традиційний індійський символ прийняття. Це не перший випадок у країні, коли конфлікт через імʼя для немовляти вирішує суд.