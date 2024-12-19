Фірма зі США розпродала підгузки для концертів — тепер фанати не стоятимуть у черзі до туалету

Бренд газованої води зі США випустив обмежену кількість підгузків для відвідувачів музичних концертів. Їх дуже швидко розкупили.

Про це повідомляє Sky News.

Памперси Pit Diaper коштували $75. Їх розробила компанія Liquid Death, відома завдяки креативному маркетингу та хеві-метал тематиці. В межах колаборації з брендом, спеціалізованим на лікуванні нетримання у дорослих, створили шкіряне спіднє з металевими ланцюжками.

Liquid Death

«Якщо ви бували на концерті, то знаєте, що найстрашніше місце — це не mosh pit, це вбиральня. Тепер ви можете уникнути цього пекла з новими підгузками Pit Diaper», — так рекламували незвичний товар.

Liquid Death відома широким асортиментом дивних товарів. Серед них — печиво з жахливими передбаченнями, мило для психопатів і банка з напоєм, приклеєна до стіни скотчем за $5,2 мільйона. Це натяк на витвір Мауріціо Каттелана під назвою «Комік».

Поки що невідомо, чи готують до продажу новий тираж підгузків для любителів концертів.