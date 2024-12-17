В Китаї чоловік пережив серцевий напад, допомагаючи сину з домашнім завданням

Мешканець Китаю ледь не помер від серцевого нападу, коли робив уроки з сином-підлітком. Це привертає увагу до сильного академічного тиску в країні, з яким стикаються учні та їхні батьки.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Чоловік на прізвище Чжан робив завдання з сином-підлітком. Той готувався до вступних іспитів до старших класів середньої школи в провінції Чжецзян на сході Китаю. Раптом батько відчув труднощі з диханням і біль у грудях.

Його негайно ушпиталили, а згодом діагностували гострий інфаркт міокарда. Лікарі провели 40-річному чоловікові операцію з артеріального шунтування та врятували його життя. Серцевий напад пояснили ішемічною хворобою серця — вона часто посилюється внаслідок стресу.

Чжан контролював заняття свого сина, щовечора хлопець виконував додаткові завдання. Підліток відчував сильний тиск від батька, тож їхні стосунки були напруженими. Чоловік також возив сина на заняття в інші школи.

Це черговий випадок, коли батьків у Китаї госпіталізують через те, що вони надмірно переймаються навчанням своїх дітей. У лютому іншому чоловікові діагностували захворювання очей після того, як він перенервував, змушуючи сина вчити уроки.

У 2018 році 33-річна жінка з провінції Цзянсу перенесла інсульт — вона розлютилася на дочку, бо дівчинка виконувала завдання занадто довго. Багато китайських педагогів покладають відповідальність за навчання дитини на батьків. Вони, своєю чергою, вважають успіхи дітей власним досягненням.

Гаокао розглядають як єдину можливість побудувати своє майбутнє життя та кар’єру. Конкуренція у вишах посилюється щороку. У 2024 році екзамени складають понад 13 мільйонів студентів по всій країні.

Китайський експерт з питань освіти Лінг Цзунвей порадив батькам давати раду емоціям та створювати здорове середовище для дітей. Це більше заохочуватиме їх сумлінно навчатися, каже Цзунвей.