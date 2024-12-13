У барі заарештували покоївку Букінгемського палацу — вона побила келихи та сварила персонал

В барі Лондону влаштували передріздвяну вечірку для працівників королівської резиденції. Зрештою поліції довелося заарештували покоївку палацу, яка поводилася агресивно та нищила посуд.

Про це повідомляють The Independent та CNN.

Вечір розпочався з урочистого заходу в Букінгемському палаці. Після цього близько 50 співробітників пішли до бару All Bar One у центрі столиці. Згодом настрій змінився — жінка, яку назвали покоївкою у британській резиденції, почала бити посуд та лаяти персонал.

Після 21 години працівникам закладу довелося викликати поліцію. Ситуація вийшла з-під контролю — дівчина начебто намагалася вдарити менеджера. Очевидці описали її як «істеричну».

«Вона була на іншому рівні. Я ніколи не бачив, щоб людина так божеволіла під час нічної гулянки. Це було приголомшливо», — каже один зі свідків інциденту.

Покоївку затримали за підозрою в нападі, заподіянні шкоди та порушенні громадського порядку в стані алкогольного сп’яніння. Жінка провела ніч у камері, а наступного дня сплатила штраф та вийшла на волю. Поліція вилучила записи з камер відеоспостереження закладу.

Речник Букінгемського палацу заявив, що там знають про інцидент.

«Хоча це була неформальна зустріч, а не офіційна різдвяна вечірка в палаці, факти повністю розслідують. Для окремих співробітників застосують суворе дисциплінарне покарання», — сказали в резиденції.

Арешт покоївки палацу слугуватиме повчальною історією для інших, пише The Independent, адже різдвяні офісні вечірки іноді виходять з-під контролю.