Перша леді Бразилії послала Ілона Маска до біса — мільярдер зреагував

Перша леді Бразилії Джанджа Лула да Сілва послала американського мільярдера Ілона Маска до біса на заході «Великої двадцятки» (G20) у Ріо-де-Жанейро, на якому вона говорила про потребу регулювати соціальні мережі, щоб приборкати дезінформацію.

Про це передає Reuters.

Коли вона говорила, у залі пролунав звуковий сигнал корабля, і жінка пожартувала: «Мені здається, це Ілон Маск», а потім додала: «Я тебе не боюся, йди до біса, Ілоне Маску».

Американський мільярдер зреагував на це, перепостивши сна своїй сторінці в X відео, де Джанджа Лула да Сілва говорить ті слова, і написавши: «Лол».

X і Бразилія

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів називали рішення утиском свободи.

Ілон Маск після купівлі Twitter звинуватив суддю Верховного суду Александра де Мораєса в «нахабній і неодноразовій» зраді Конституції й народу Бразилії та пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього почали справу.

Наприкінці серпня 2024 року бразильський регулятор призупинив доступ до X у країні через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Також у країні ввели штраф у $9 тисяч для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.

Маск відмовлявся виконувати заборону суду і продовжував надавати доступ до Х через термінали супутникового звʼязку Starlink. Після цього Верховний суд Бразилії стягнув майже $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X і супутникового інтернет-провайдера Starlink.

Верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X і провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у понад $920 тисяч за один день роботи (19 вересня) у країні після повного блокування. В Х наполягали, що це було ненавмисно. Але суд у Бразилії стверджував, що це «технічний маневр»