Німецький політик пішов у відставку через фото секс-ляльки з нацистською символікою

Місцевий політик на півночі Німеччини пішов у відставку після того, як опублікував фото секс-ляльки з нацистською символікою.

Про це повідомляє The Athletic та Reuters.

На фотографії, яку опублікували в приватній групі Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а згодом видалили, видно, що секс-лялька з петлею на шиї вдягнена у футболку з назвою німецького футбольного клубу «Санкт-Паулі». На голові ляльки був надпис (англ. shit St Pauli), а літери S нагадували логотип СС, головної воєнізованої сили нацистів.

«Це була дурість, помилка», — сказав політик німецькій газеті Bild.

За його словами, він вибачився перед футбольним клубом, але там заявили, що розглянуть судовий позов. Прокуратура отримала скаргу, але «ще не вирішила, чи розпочинати розслідування».

«У ФК «Санкт-Паулі» ми звикли до багатьох образ у соціальних мережах. Але той факт, що місцевий політик, який публічно виступає за демократичну партію, публікує таке фото, викликає занепокоєння і свідчить про повну бруталізацію політичного дискурсу», — зазначив прессекретар клубу.

ХДС є основною правоцентристською партією Німеччини і наразі другою за чисельністю в Бундестазі. Речник партії прокоментував ситуацію і заявив, що партія не підтримує будь-які форми дискримінації, прославлення насильства та екстремістської символіки.