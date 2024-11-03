У США чоловік проплив у велетенському гарбузі 73 кілометри й встановив світовий рекорд

Американець виростив величезний гарбуз, зробив із нього човен та проплив 73,5 кілометра річкою Колумбія. Його подорож тривала 26 годин.

Це найдовша подорож на гарбузовому човні, визнала Книга рекордів Гіннеса, і давня мрія 46-річного Гері Крістенсена зі штату Орегон. Він вирощує гігантські гарбузи з 2011 року, а протягом останніх років перемагає у місцевих змаганнях із плавання у них.

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Цьогоріч він виростив величезний гарбуз: його окружність — 429,3 сантиметра, а вага — 555 кілограмів. Це приблизна вага дорослого верблюда або роялю.

У жовтні 2024 року Гері вирізав із гарбуза човен і назвав його Punky Loafster. Він прикріпив до нього камеру, щоб фіксувати свою подорож, і написав на боках гарбузового човна «Це правда!», щоб задовільнити цікавість випадкових свідків його мандрівки.

Згодом Гері спустив корабель Punky Loafster на річку Колумбія поблизу острова Гамільтон у штаті Вашингтон. За декілька годин подорожі здійнявся сильний вітер, тож для безпеки Гері зупинився біля водоспаду Малтнома, а потім веслував усю ніч.

Відпочив чоловік лише кілька годин на світанку, а потім продовжив подорож — і таки встановив світовий рекорд. Гері каже, що це була одна з неймовірних пригод у його житті.