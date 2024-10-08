У Києві чоловік розгромив приймальню Мінсоцполітики, бо не зміг знайти дружину

У Києві судитимуть 32-річного чоловіка, який розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Київська міська прокуратура

Наприкінці вересня чоловік зайшов до приймальні громадян міністерства та зненацька почав стільцем бити вікна, перекидати меблі і техніку та лаятись.

Перелякані працівники та відвідувачі вибігли на вулицю та викликали поліцію. Згодом виявилось, що чоловік у Києві проїздом, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, а дуже розлютився, бо тривалий час не міг познайомитись із «порядною жінкою» та створити сім’ю.

На його думку, державні установи не бажали допомогти йому вирішити це питання.

Тепер чоловіка судитимуть за хуліганство. За це він може отримати штраф до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.