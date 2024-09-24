У Черкасах лікарі дістали з пацієнта шість гайкових ключів

До Черкаської обласної лікарні минулого місяця потрапив пацієнт, усередині якого було шість гайкових ключів.

Про випадок розповіли вчора у відділенні торакальної хірургії обласної лікарні.

Пацієнта госпіталізували в стаціонар із флегмоною шиї, розривом стравоходу на рівні глотки та середньої третини, тотальним медіастинітом, емпіємою плеври з правого боку та опущенням шлунка.

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Лікарі відділення одночасно виконали цервікотомію з лівого боку, правобічну торакотомію з медіастинотомією, верхньосерединну лапаротомію, гастротомію з накладанням гастростоми.

Після трьох тижнів лікування хворого виписали з одужанням із відділення торакальної хірургії.

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Медики не зазначають, що саме сталося з пацієнтом та як інструменти опинилися всередині нього.

У коментарі «Суспільному» медики зазначили, що не можуть вказати всіх подробиць з огляду на лікарську таємницю, однак додали, що це «випадок академічного рівня». А в поліції відповіли, що випадок не є кримінальним — до правоохоронців щодо нього звернень не надходило.