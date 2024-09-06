Мінʼюст хоче конфіскувати пісні Таїсії Повалій

Міністерство юстиції України 5 вересня цього року подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкцій до української співачки Повалій Таїсії Миколаївни, яка підтримала повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба профільного міністерства.

Санкції передбачають, що у співачки вилучать майно, яким вона володіє прямо та опосередковано (через фізичних осіб):

сім земельних ділянок;

житловий будинок;

домоволодіння;

дві автівки;

чотири пристрої для відстрілу патронів;

майнові права на музику та слова до восьми музичних творів.

Про які саме пісні артистки йдеться — Міністерство юстиції не вказало.

Таїсія Повалій — народна артистка України, була депутаткою Партії регіонів у 2012—2014 роках. Вона виїхала до Росії напередодні повномасштабного вторгнення, отримала там паспорт РФ і публічно підтримувала війну. В інтервʼю Повалій вихваляла Путіна і закликала захопити всю територію України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. У вересні 2023 року Повалій давала концерт в окупованому Луганську. У лютому Служба безпеки України повідомила співачці про підозру за трьома статтями — заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм. Їй загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.