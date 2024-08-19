У Боснії обвинувачений у тероризмі не зміг визнати вину, бо його адвокат страйкує

Обвинувачений у тероризмі Едін Подгора не зміг визнати себе винним перед судом Боснії і Герцеговини, оскільки його адвокат не прибув на слухання через участь у страйку.

Про це повідомляє балканська служба «Радіо Свобода».

4 липня прокуратура Боснії і Герцеговини висунула звинувачення 51-річному жителю Зениці в тероризмі — він погрожував збройним нападом на «кафірів» (невірних) у соціальних мережах.

Подгорі дозволили обрати адвоката ex officio — тобто захисника, гонорар якого оплачує суд. Така практика передбачена для обвинувачених у скрутному фінансовому становищі, аби вони могли мати законного представника в суді.

Однак обраний адвокат Русмір Каркін на засідання не зʼявився. Він письмово пояснив суду, що не може бути присутнім, оскільки бере участь у страйку.

Адвокати, які представляють інтереси ex officio в Боснії і Герцеговині, страйкують з 1 серпня через те, що суди роками боргують їм гонорари. Вони також хочуть підвищення тарифів на цей вид представництва.