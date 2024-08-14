У Новій Зеландії благодійна організація випадково роздала сотням людей цукерки з метамфетаміном

У Новій Зеландії благодійна організація з боротьби з бідністю Auckland City Mission випадково надіслала 400 людям продуктові набори, в яких були цукерки з амфетаміном.

Про це повідомляє BBC.

По медичну допомогу вже звернулися щонайменше троє людей, серед них — дитина, однак поки нікого не госпіталізували.

«Ми не знали, що в льодяниках є метамфетамін, коли їх відправляли», — сказав ВВС представник благодійної організації.

Кожна окрема така цукерка може коштувати близько тисячі новозеландських доларів ($601).

Поліцейські кажуть, що інцидент цілком міг бути випадковим, однак поки що зарано робити будь-які висновки.

Благодійна організація сповістила владу після того, як отримувач повідомив про «кумедні на смак» цукерки. Деякі співробітники благодійної організації самі скуштували солодощі та погодилися зі скаргами.

Після цього благодійники відправили залишок цукерок на аналіз до Новозеландського наркологічного фонду. Результати тестів підтвердили, що зразки містили потенційно смертельну дозу метамфетаміну. В цукерці, яку відправили на експертизу, виявили близько трьох грамів наркотику. Натомість, як зазначає керівниця фонду Сара Хелм, звичайна доза становить від 10 до 25 міліграмів, тому цей льодяник містив до 300 доз. Ковтнути таку кількість наркотику — надзвичайно небезпечно, це може призвести до смерті, зазначає вона.

Метамфетамін може викликати біль у грудях, прискорене серцебиття, судоми, гіпертермію, марення і втрату свідомості.

Благодійна організація надсилає нужденним близько 50 тисяч продуктових наборів на рік, і в ці посилки входять лише магазинні продукти.

Поліція попросила людей, які мають цукерки бренду Rinda в жовтій упаковці з ананасовим смаком, негайно зв’язатися з ними.

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Такі випадки з їжею траплялися й раніше, сказали в поліції. Правоохоронці, ймовірно, працюватимуть з Інтерполом над розслідуванням.

У Rinda заявили, що їм відомо про інцидент і що компанія «не використовує і не допускає використання будь-яких заборонених речовин» у своїй продукції.

«Ми будемо тісно співпрацювати з правоохоронними органами, щоб вирішити цю проблему та захистити цілісність нашого бренду», — заявила фірма.

Генеральний менеджер Rinda Стівен Пех заявив, що отруєні метамфетаміном цукерки білі, тоді як продукт Rinda жовтий.