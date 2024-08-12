В Афганістані поліція моралі тепер слідкує, щоб обличчя манекенів були закриті

У столиці Афганістану Кабулі вітрини магазинів демонструють розшиті блискітками бальні й весільні сукні на манекенах, обличчя яких закриті фольгою, тканиною чи пакетами. Це нова вимога поліції моралі.
Про це пише AFP, передає France 24.
Ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, заборонив зображати людські обличчя будь-де. Тому зараз поліція моралі ходить по магазинах і змушує їхніх власників закривати обличчя манекенів і знімати фотографії моделей. Один з продавців прогнозує, що скоро «Талібан» вимагатиме закривати й руки манекенів.
Після введення заборони на зображення людських облич у січні 2022 року релігійна поліція в Гераті, третьому за величиною місті країни, обезголовлювала манекени. Тепер це правило впроваджується на всій території Афганістану наказом Міністерства пропаганди доброчесності та запобігання пороку.
За словами продавців у торгових центрах, поліція моралі відвідує магазини Кабулу кілька разів на тиждень. Деякі продавці в ті дні закривають обличчя манекенів, а потім знімають фольгу чи пакети.
- Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово утискати жінок в їхніх правах. Так «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг і їздити в автомобілі без хіджаба. У країні також закрили салони краси для жінок та заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір. Тих жінок, які зазнали насильства, відправляють у вʼязниці. Усі ці утиски «Талібан» виправдовує власним трактуванням ісламу.
- В ООН вважають, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок.