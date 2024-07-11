В Уганді чоловіка ув’язнили за «образу» президента — він сказав, що в країні зростуть податки

Суд в Уганді засудив 24-річного Едварда Авебву до шести років увʼязнення за «образу» президента Йовері Мусевені і його родини. Чоловік виставив у TikTok відео, де сказав, що за Мусевені в країні зростусь податки.

Про це пише ВВС.

Авебву звинуватили у розпалюванні ненависті та поширенні «провокацій» проти президента Уганди Йовері Мусевені, першої леді Джанет Мусевені та їхнього сина-генерала Мухузі Кайнеругабу.

У суді чоловік визнав провину та попросив вибачення. Однак головний суддя заявив, що хоч Авебва і благав про помилування, він «не виглядав, як людина, яка справді розкаялась». Слова, які він використав у відео, суд визнав образливими.

«Обвинувачений заслуговує на покарання, яке дозволить йому зробити висновки, щоб наступного разу він поважав президента, першу леді та їхнього сина», — сказала суддя Стелла Маріс Амабіліс.

Президент Йовері Мусевені керує Угандою з 1986 року. У 2022 році він підписав закон про соціальні медіа — правозахисники вважають, що він спрямований на придушення свободи слова в Інтернеті.

Адвокат із прав людини з Уганди Майкл Абонека каже, що Авебві висунули звинувачення саме за цим законом, бо він нечітко прописаний — тобто його можна інтерпретувати відповідно до побажань суддів або влади. Він наголосив, що президент та його родина мають очікувати будь-якої критики, тільки якщо вони не збираються заарештовувати кожного угандійця, який критикує їхні рішення.