Головний кіт-мишолов Британії залишив Сунаку прощальний «подарунок» після його поразки на виборах

Головний кіт-мишолов Великої Британії Ларрі залишив Ріші Сунаку «прощальний подарунок» після його поразки на виборах.

«Наклав купу в черевик Сунака на згадку про старі часи», — написав Ларрі.

Оскільки Сунак оголосилв про свою відставку, а лідер лейбористів Кір Стармер ще не встиг обійняти посаду, головним у Британії залишається він — кіт Ларрі.

Ларрі обіймає посаду головного мишолова резиденції очільника уряду Великої Британії з 2011 року. Оскільки резиденція розташовується в старому будинку, миші та щури там є постійною проблемою. Від імені Ларрі з 2011 року ведуть акаунт в Х (Twitter), у якому доволі часто можна бачити жарти про британських премʼєрів.

Кіт Ларрі на своїй посаді побачить уже шостого премʼєра. Тож британські медіа часто жартують, що найголовніше завдання премʼєр-міністрів — це не проводити вдалу політику, а змогти подружитися з Ларрі.