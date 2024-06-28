Reuters: Путін подарував Кім Чен Ину автомобіль Aurus, в якому є деталі з Південної Кореї — «головного ворога» КНДР

Лідер Росії Володимир Путін під час візиту в Пхеньян подарував очільнику КНДР Кім Чен Ину автомобіль Aurus. Журналісти Reuters зʼясували, що в цьому авто використали запчастини з Південної Кореї — «головного ворога» КНДР.

Зокрема, Росія імпортувала обладнання та запчастин щонайменше на $34 мільйони в період з 2018 по 2023 рік для автомобілів і мотоциклів Aurus.

З Південної Кореї імпортували деталі кузова, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на загальну суму майже $15,5 млн. Запчастини також імпортували з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн ЄС.

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Іноземні поставки для Aurus надходили й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: з лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже $16 мільйонів. З них вартість деталей, що вироблялись у Південній Кореї, становила $5 мільйонів.

Reuters не змогло визначити, які саме імпортні іноземні деталі опинилися в автомобілі, подарованому Кіму. Зарубіжні поставки тривали й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У лютому 2024 року Aurus потрапив під санкції, проте може обходити обмеження.

Окремо санкції Радбезу ООН, запроваджені через північнокорейську ядерну програму, забороняють ввезення до КНДР предметів розкоші. У списку заборонених товарів є люксові автомобілі. Держдеп США вже заявив, що подарунок Путіна порушує ці санкції.

Седан Aurus розробляв російський державний науково-дослідний інститут у партнерстві з російським автовиробником Sollers.