Трамп запевняє, що його катували у вʼязниці округу Фултон. Він провів там 20 хвилин

Дональд Трамп стверджує, що його катували у вʼязниці округу Фултон у 2023 році.

Про це йдеться в розсилці його передвиборчого штабу, спрямованій на збирання коштів, звернуло увагу 24 червня видання The Hill.

У повідомленні від штабу рекламують кавові чашки зі зробленим у вʼязниці фото Трампа, а в описі до них йдеться: «Я хочу, щоб ви памʼятали, що вони зробили зі мною. Вони катували мене у вʼязниці округу Фултон і зробили моє фото під арештом (mug shot). І знаєте що? Я розмістив його на чашці, щоб увесь світ побачив!»

У серпні 2023 року Трампу висунули обвинувачення у спробі сфальсифікувати результати виборів президента США, що відбулися у 2020 році. Поліція провела формальну процедуру арешту. У вʼязниці Трампа обшукали, сфотографували й узяли відбитки пальців. Він став першим серед усіх президентів США, кому висунули обвинувачення у кримінальній справі, і першим, хто позував для «тюремного фото». Цей кадр Трамп одразу ж почав використовувати для своєї рекламної кампанії.