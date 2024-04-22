Байден припустив, що його дядька в 1944-му зʼїли канібали в Новій Гвінеї. Лідер країни попросив не вішати на них ярлики

Президент США Джо Байден припустив, що його дядька під час Другої світової війни зʼїли канібали Нової Гвінеї. Премʼєр-міністр Папуа Нової Гвінеї Джеймс Марапе у відповідь обурився, що його нація не заслуговує на такі ярлики.

Про це пише Reuters.

17 квітня Байден відвідав військовий меморіал зниклих безвісти у своєму рідному місті Скрентон, штат Пенсильванія. На цьому меморіалі вигравіюване, серед інших, імʼя Амброуза Фіннегана — дядька Байдена, чий літак збили над Новою Гвінеєю, а тіло так і не знайшли.

«Він літав на одномоторних літаках, здійснював розвідувальні польоти над Новою Гвінеєю. Він зголосився добровольцем, тому що хтось не міг це зробити. Його збили в районі, де на той час у Новій Гвінеї було багато канібалів», — сказав Байден.

Премʼєр-міністр Папуа Нової Гвінеї Джеймс Марапе у відповідь заявив, що його країна «не заслуговує на те, щоб на неї навішували такі ярлики».

Марапе додав, що Папуа Нова Гвінея і Соломонові Острови залишаються заваленими людськими останками часів війни, уламками літаків і кораблів, а також залишками бомб, які все ще вбивають людей.

«Я закликаю президента Байдена змусити Білий дім зайнятися очищенням цих залишків Другої світової війни, щоб правда про зниклих безвісти військовослужбовців, таких як Амброуз Фіннеган, могла бути встановлена», — зазначив він.