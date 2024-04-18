У Бразилії жінка привезла до банку тіло мертвого чоловіка, щоб узяти на нього кредит

Поліція Бразилії затримала жінку, яка привезла до банку мертвого чоловіка, щоб взяти на нього кредит. За словами жінки, чоловік — її дядько.

Про це пише CNN.

Відео, де жінка приїхала до банку з тілом чоловіка, облетіло мережу. На ньому видно, як у відділенні банку Itau в Ріо-де-Жанейро жінка підпирає голову літнього чоловіка в кріслі колісному та намагається затиснути в його пальцях кулькову ручку.

За даними поліції, жінка намагалася взяти позику розміром $3 000. Кредит уже схвалив банк, але для виділення коштів потрібно підтвердження від літнього чоловіка. Однак на відео він не реагує на слова працівників банку та на доторки жінки, не тримає голову рівно й не втримує в пальцях ручки.

На відео жінка спитала, чи чує її чоловік: «Потрібно підписати. Якщо ви не підпишете, немає можливості [взяти кредит]. Я не можу підписати за вас, це маєте бути ви. Розпишіться, щоб у мене більше не боліла голова, щоб я не ходила до РАЦСу».

У цей момент один із банківських службовців сказав: «Мені здається, він погано почувається», і другий співробітник з цим погодився. Вони викликали швидку, однак медики встановили, що літній чоловік був мертвий протягом декількох годин і, мабуть, уже мертвим прибув до банку.

Поліція встановлює, які звʼязки були між жінкою та мертвим чоловіком. Однак адвокат затриманої заперечує заяву поліції і каже, що чоловік прибув до банку ще живим. На відео жінка приголомшена його смертю і була під дією ліків.

Звинувачень жінці поки не висувають. Справу розслідують.