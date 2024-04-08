Канцлер Німеччини Шольц зареєструвався в TikTok. Але сказав, що танцювати на відео не буде

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зареєстрував акаунт у соціальній мережі TikTok і пообіцяв не записувати відео з танцями, хоча вони й популярні в мережі.

Ось офіційний акаунт канцлера у TikTok. Члени команди Шольца опублікували вже два відео — на одному з них канцлер під хитру музику сидить за робочим столом.

Насправді головна мета акаунта — показати користувачам діяльність німецького уряду. Вони зможуть залишати коментарі, запитання та пропозиції і навіть зазирнути за лаштунки повсякденного політичного життя. Акаунт веде пресслужба німецького уряду.

Хоч спочатку Шольц пообіцяв не танцювати в TikTok, пізніше у своєму акаунті він додав: «Подивимось:)».