Канцлер Німеччини Шольц зареєструвався в TikTok. Але сказав, що танцювати на відео не буде

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зареєстрував акаунт у соціальній мережі TikTok і пообіцяв не записувати відео з танцями, хоча вони й популярні в мережі.
Ось офіційний акаунт канцлера у TikTok. Члени команди Шольца опублікували вже два відео — на одному з них канцлер під хитру музику сидить за робочим столом.
Насправді головна мета акаунта — показати користувачам діяльність німецького уряду. Вони зможуть залишати коментарі, запитання та пропозиції і навіть зазирнути за лаштунки повсякденного політичного життя. Акаунт веде пресслужба німецького уряду.
Хоч спочатку Шольц пообіцяв не танцювати в TikTok, пізніше у своєму акаунті він додав: «Подивимось:)».
- У лютому в TikTok зареєструвався президент США Джо Байден — попри те, що у США високопосадовцям не можна користуватися застосунком з міркувань безпеки. Своє перше відео у TikTok президент підписав: «Лол, привіт, друзі». У ролику Байдена запитують про його вподобання щодо Супербоулу.