Дві рівнянки перерахували онлайн-коханим пів мільйона гривень, а ті виявилися шахраями

У Рівному дві жінки перерахували шахраям понад пів мільйона гривень, думаючи, що сплачують за доставку цінних подарунків від онлайн-коханих.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

В одній із соціальних мереж 38-річна рівнянка познайомилася з чоловіком, який нібито є іноземцем і проживає у Сирії. Під час спілкування у них завʼязалися «романтичні стосунки». Сирієць вирішив порадувати жінку і «відправити» подарунок: гроші, одяг, прикраси, косметику, солодощі. Однак попросив кохану сплатити послуги з доставки.

Жінка перерахувала на карту українського банку 140 тисяч гривень. Але цього виявилось недостатньо: іще чотири рази до неї телефонували невідомі, представляючись то митником, то працівником служби доставки, і просили доплатити. Очікувану «посилку» жінка так і не отримала, а натомість втратила майже 297 тисяч гривень.