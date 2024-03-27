Північнокорейське телебачення розмило джинси британського ведучого. Так вони зацензурили обʼєкт іноземної моди та культури

Державна телерадіокомпанія Північної Кореї KCTV розмила джинси британського телеведучого Алана Тітчмарша в рамках цензури іноземної моди та культури в країні.

Про це повідомляє CNN.

KCTV показала епізод шоу Тітчмарша «Секрети саду», яке спершу транслювали на BBC у 2010 році. Втім, телеканал вирішив зацензурити його джинси.

BBC / KCTV

«Я ніколи не вважав себе небезпечним імперіалістом-підривником — мене зазвичай вважають доволі затишним і нешкідливим, тож насправді це додало мені трохи вуличної довіри, чи не так?» — сказав Тітчмарш.

Професор з досліджень Північної Кореї Університету Корьо в Сеулі Нам Сон Ук сказав, що така цензура свідчить про те, що Північна Корея суворо дотримується нещодавно ухваленого Закону про відмову від реакційної ідеології та культури.

«Закон має на меті заборонити жителям Північної Кореї імітувати іноземні країни в різних аспектах, включаючи те, як вони одягнені та говорять», — сказав він.

Він додав, що джинси заборонили у Північній Кореї як «символ американського імперіалізму», але іноземним відвідувачам вони цього заборонити не можуть.

Науковий працівник Інституту Сечжона у Південній Кореї Пітер Уорд сказав, що цензура є частиною боротьби з «антисоціалістичною культурою та ідеологією».

«Сині джинси асоціюються з «декадентською» західною культурою, як це було в Радянському Союзі, і Кім Чен Ір наказав чиновникам позбавити країну від них ще в 1990-х роках — вони проводили кампанії проти антисоціалістичної культури принаймні з початку 1990-х років. Інтенсивність цих кампаній зросла з 2020 року», — сказав він.

Того року запровадили і Закон про відмову від реакційної ідеології та культури, який забороняє населенню поширювати, дивитися чи слухати будь-який культурний контент, який вважається антисоціалістичним. Покарання за порушення суворі — від років каторжних робіт до смертної кари.