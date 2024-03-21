В Австралії виявили новий вид жуків. Спочатку комаху переплутали з пташиним послідом

В Австралії виявили раніше невідомий вид жуків. Спочатку дослідник Квінслендського університету Джеймс Твід, який натрапив на комаху ще у 2021 році, переплутав жука з пташиним послідом.

Про це пише ВВС.

Дослідник каже, що помітив комаху випадково і думав пройти повз, але потім зрозумів, що це доволі ефектний на вигляд жук. Тіло комахи мало чорно-помаранчеве забарвлення, але особливістю були білі волоски, що стирчали в різні сторони — вони нагадували ірокез. Через таку особливість дослідники прозвали комаху «жуком-панком».

Придивившись, Твід зрозумів, що ніколи не бачив схожу комаху, тож сфотографував жука і забрав його для вивчення.

Ідентифікувати комаху виявилось доволі складно. Згодом Твід відніс жука до Австралійської національної колекції комах (ANIC). Разом з іншими науковцями, які роками вивчали жуків-довгоносиків, вони виявили, що Твід відкрив не лише новий вид жука-довгоносика, але й новий рід або групу комах.

Ученим відомі комахи, які мають волосяний покрив, як-от деякі види гусениць або мурах. Однак цей жук зовсім інший. Державне обʼєднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) підтвердило, що це абсолютно нове сімейство жуків-довгоносиків. Науковці назвали його Excastra albopilosa.

Учені не впевнені, чому цей жук пухнастий, однак вважають, що таким чином він імітує комаху, яку вбив грибок, щоб відлякувати хижаків.