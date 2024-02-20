У США жінки подали до суду на лікаря за використання ним власної сперми для запліднення

У місті Нью-Хейвен штату Коннектикут жінка та її мати подали до суду на лікаря. Вони стверджують, що він нібито використовував власну сперму для запліднення у 1980-х роках.

Про це повідомляє The Hill.

36-річна жінка на імʼя Пірсон знала про похід батьків до лікаря-репродуктолога, тому думала, що сперму батька уже використали. Та коли почала цікавитися його спадщиною, то вирішила зробити ДНК-тест 23andme.

У вкладці «родичі» зʼявилося 19 зведених братів і сестер. А згодом їх стало 22. Її найстаршому братові зараз 50 років, а наймолодшому — 35. Крім того, після розмови однією з сестер Пірсон дізналася, що їхні матері ходили в одну й ту саму клініку з лікування безпліддя до доктора Бертона Колдвелла.

Тому Пірсон разом із матірʼю подали до суду, де вони стверджують, що Колдвелл сказав їй, нібито сперма походить від студента Єльського медичного університету, який має дуже обмежене потомство.

За словами Пірсон, вона також ходила до Колдвелла додому — той зізнався, що використовував свою сперму. Проте надавати коментарі медіа він відмовився.

Професор Квінніпіанського університету зі шкіл бізнесу та медицини назвала такі випадки «кричущими» та «неетичними», а також згадала, що законів для захисту проти таких випадків немає ні на федеральному рівні, ні в Коннектикуті.