Білий хакер обікрав Apple на $3 мільйони. Компанія йому подякувала

Дослідника безпеки, який повідомив про численні вразливості в Apple, заарештували в січні 2024 року. Його звинуватили в зломі системи й у використанні цього доступу для привласнення продуктів компанії на $3 мільйони.

Про це повідомляє 404 Media.

Хакера Ноа Роскіна-Фрейзі звинуватили разом зі співучасником у шахрайському заволодінні продуктів і послуг Apple на понад $3 мільйони. Зокрема, вони отримали подарункові картки на $2,5 мільйона, а також товари й застосунки на понад $100 тисяч.

Хоча Apple прямо не згадується в судових протоколах, там фігурує анонімна «Компанія А» розташована в Купертіно, штат Каліфорнія. Суд зазначає, що один зі злочинців використовував подарункові картки, щоб «придбати Final Cut Pro в App Store компанії A». Apple володіє магазином застосунків App Store. Роскін-Фрейзі в описі свого акаунта в X, що не оновлювався з 2017 року, пише, що він є сертифікованим технічним працівником Apple.

У 2019 році Роскін-Фрейзі разом зі спільником використали інструмент скидання пароля, щоб отримати доступ до акаунту працівника «Компанії B» з підтримки клієнтів Apple. Цей акаунт дав доступ до облікових даних інших працівників, і Фрейзі отримав доступ до VPN-серверів «Компанії B». Звідти він зміг проникнути в системи Apple, щоб розміщувати шахрайські замовлення на продукти Apple.

Роскін-Фрейзі використовував програму Apple Toolbox, за допомогою якої можна було редагувати замовлення після їхнього розміщення. Він робив це з січня до березня 2019 року.

Хакери віддалено підʼєдналися до комп’ютерів, розташованих в Індії та Коста-Риці. Шахраї замовляли телефони й ноутбуки та змінювали вартість замовлення на нуль. Вони також безкоштовно продовжували наявні контракти на обслуговування.

Вже після арешту Роскіна-Фрейзі в січні Apple подякувала йому за виявлення кількох помилок в операційній системі macOS Sonoma.

Якщо його провину визнають, усі речі, отримані шахрайським методом, конфіскують, а хакера засудять до понад 20 років увʼязнення.