Американська професорка запропонувала додати солі до чаю. За це США довелося вибачитися перед британцями

Американська професорка хімії Мішель Франкл заявила, що розкрила секрет ідеального чаю. Вона запропонувала додавати дрібку солі, щоб зменшити гіркоту чорного чаю.

Як зазначила Франкл, ідея не нова — така рецептура згадується ще в китайських рукописах VIII століття. Професорка пояснила, що іони натрію в солі діють як блокатор рецепторів гіркого смаку. Трошки солі в чаї не дасть солоного смаку, але пригнічуватиме наше сприйняття гіркоти.

Утім, рекомендація вченої викликала неабияке обурення серед британців. У соцмережах про рецепт гнівно висловлювалися і вели численні обговорення. Електронна пошта жінки переповнювалася злостивими листами, її звинувачували в порушенні традицій та навіть святотатстві.

Рецепт став настільки резонансним у Великій Британії, що американським дипломатам довелося вибачитися перед розлюченими британцями.

«Сьогоднішні повідомлення у ЗМІ про рецепт «ідеальної» чашки чаю від американської професорки занурили наш особливий звʼязок з Британією в гарячу воду... Тому ми хочемо переконати добрий народ Великої Британії, що неймовірна ідея додавання солі в британський національний напій не є офіційною політикою Сполучених Штатів», — написало посольство США в Лондоні.

«Давайте обʼєднаємося в нашій глибокій солідарності та покажемо світові, що коли справа стосується чаю, ми стоїмо як одне ціле, — рішуче заявило посольство, перш ніж завдати останнього удару. — Посольство США продовжуватиме готувати чай належним чином — у мікрохвильовці».

На таку заяву американських дипломатів відреагував Кабмін Великої Британії.

«Ми цінуємо наші особливі стосунки, однак ми щиро не погоджуємося... Чай можна готувати лише за допомогою чайника», — йдеться у відповіді на заяву посольства США.