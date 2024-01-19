Двоє фанатів подали до суду на Мадонну. Вона запізно почала концерт, а їм рано на роботу

Двоє шанувальників американської співачки Мадонни подали на неї до суду через те, що вона запізно почала концерт, а наступного ранку їм довелося рано вставати на роботу.

Про це пише The Guardian.

У позові, поданому до федерального суду Брукліну, Майкл Феллоуз і Джонатан Хедден стверджують, що купили квитки на шоу 13 грудня на арені Барклайс-центр в рамках туру Madonnaʼs Celebration.

Як стверджують позивачі, концерт мав початися о 20:30, але співачка вийшла на сцену лише після 22:30.

Двоє фанатів пішли з шоу лише після першої години ночі. Вони не могли дістатися дому, оскільки «зіткнулися з обмеженим рухом громадського транспорту та підвищеними цінами на таксі».

У позові також ідеться, що пізнє закінчення вечірнього шоу вплинуло на їхню здатність «подбати про свої сімейні обовʼязки наступного дня».

Феллоуз і Хадден звинувачують Мадонну, Барклайс-центр і промоутера туру Live Nation у «несумлінних, нечесних та оманливих торгових практиках» щодо затримки початку концерту. Вони стверджують, що це є порушенням контракту та «безпідставним використанням неправдивих дій задля промоції».

Позов має бути колективним для відвідувачів інших концертів туру Madonnaʼs Celebration, які почалися із запізненням.

Взагалі, затримки не рідкість у світі живої музики. Мадонна вже стикалася з подібними позовами: у 2019 році один фанат із Флориди стверджував, що затримка її виступу під час туру Madame X було порушенням контракту, а у 2020 році ще два фанати подали на неї до суду через запізнення. Пізніше обидва позови забрали за власним бажанням.

Тур Madonnaʼs Celebration співачка перенесла з липня минулого року, оскільки потрапила до реанімації через серйозну бактеріальну інфекцію. Турне триватиме до квітня, остання зупинка Мадонни відбудеться в Мексиці.