Володарка найпрестижнішої літературної премії Японії визнала, що написала роман у взаємодії з ChatGPT

Володарка літературної премії Акутаґави, що є найпрестижнішою в Японії, Рі Кудан визнала, що близько 5% її футуристичного роману «Токійська вежа співчуття» написав ChatGPT.

Про це повідомляє видання RFI.

Роман Tokyo-to Dojo-to відзначили як «майже бездоганний», він отримав премію Акутаґави, яку присуджують раз на два роки. Дія книжки розгортається у футуристичному Токіо та обертається навколо багатоповерхової тюремної вежі та нетерпимості її архітектора до злочинців. Також у романі зачіпається тема штучного інтелекту.

Виступаючи на церемонії оголошення лауреата, Кудан наголосила, що ШІ вплинув на процес написання роману.

«Під час написання цієї книги я активно використовувала штучний інтелект, такий як ChatGPT. Я б сказала, що близько пʼяти відсотків книги дослівно цитують речення, створені ШІ», — заявила письменниця.

Кудан додала, що часто грається зі штучним інтелектом поза своєю творчою діяльністю, довіряючи свої найпотаємніші думки, про які «ніколи не зможе ні з ким поговорити».

Вона уточнила, що відповіді ChatGPT іноді надихали на діалоги в романі.

Вона підсумувала, що хоче зберегти «хороші стосунки» з ШІ та «розкрити свій творчий потенціал» у співіснуванні з ним.

У соціальних мережах думки щодо підходу Кудан до творчості розділилися. Хтось назвав його морально сумнівним і таким, що не заслуговує нагороди.