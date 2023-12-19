У США ведучу YouTube-каналу про виховання дітей судитимуть через жорстоке поводження з власними дітьми

У США ведучу відомого YouTube-каналу про виховання дітей Рубі Франке звинувачують у жорстокому вихованні дітей. Жінка визнала свою провину.

Про це пишуть The New York Times і Associated Press.

Жінка виховує шістьох дітей. Вона також була ведучою на популярному каналі 8 Passengers — зараз його видалили з YouTube. На канал Франке було підписано близько 2,5 мільйона користувачів. Там вона розповідала про життя своїх шести дітей: Шарі, Чеда, Еббі, Джулі, Рассела та Єви, не приховуючи суворих методів виховання.

Жінку арештували у вересні 2023 року після того, як вона з дітьми перебувала в будинку своєї ділової партнерки. Тоді її 12-річний син виліз через вікно й таємно пішов до сусіднього будинку. Після того, як сусіди відчинили двері, хлопчик попросив води і трохи їжі. На його литках і зап’ястях сусіди помітили клейку стрічку й відкриті рани.

Сусіди викликали поліцію, адже хлопчик був змарнілим на вигляд і заявив, що недоїдав. Пізніше правоохоронці виявили в будинку молодшу сестру хлопчика Єву, яка також мала змарнілий вигляд. Франке одразу заарештували, дітей відправили до лікарні, а пізніше служба у справах дітей забрала у Франке ще чотирьох дітей.

Франке визнала, що катувала свого сина з 22 травня по 30 серпня, змушуючи його годинами виконувати фізичні вправи, літню роботу на відкритому повітрі без достатньої кількості води. Вона відмовляла дитині в їжі, хлопець був ізольований від інших людей без доступу до книг чи електроніки. Після того як він намагався втекти в липні, його руки та ноги регулярно звʼязували. Франке також зізналася, що била ногами свого сина, тримала його голову під водою і душила, закриваючи рот і ніс руками. Жінка казала дитині, що це «акт любові». Вона визнала, що вчиняла такі дії і з донькою Євою.

Загалом справа проти Франке складається з чотирьох статей. За кожну з них жінка може отримати 15 років позбавлення волі та штраф до $10 тисяч. Вирок винесуть у 2024 році, а до того часу жінка перебуватиме під вартою.