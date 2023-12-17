Гастрономічний історик віднайшов «оригінальний» рецепт карбонари — його зацькували за порушення традицій

Болонський гастрономічний історик і автор книжок Лука Чезарі наразився на цькування та навіть серйозні погрози від користувачів соцмереж, після того як показав у своєму відео оригінальний, за його словами, рецепт пасти карбонари, що вважається класикою римської кухні.

Зазвичай цю страву готують із додаванням італійського сиру пекоріно і в’яленої свинячої щоки, що змішують з яйцями для створення вершкового соусу. Чезарі же запропонував рецепт зі швейцарським сиром грюєр, часником, беконом і яєчнею.

Гастроном сказав, що це оригінальний рецепт, який ще 70 років тому опублікували в італійському кулінарному журналі.

Альберто Гранді, ще один історик їжі, який став жертвою осуду через те, що ставив під сумнів італійські кулінарні традиції, виступив на захист Чезарі. Він засудив своєрідний «гастронаціоналізм, який заважає нам вільно міркувати про нашу кухню».

Чезарі залишається непохитним і готовий розпалити нові кулінарні суперечки: «Це було лише перше відео... Я готую нове — про традиційну неаполітанську піцу 1800-х років з молюсками!».

Для Італії їжа є частиною національної ідентичності, а також бізнесом, тож італійці затято ставляться до своїх кулінарних традицій. Зокрема, макарони з кетчупом або піцу з ананасом вони вважають єрессю, так само, як і замовляти капучино після обіду.