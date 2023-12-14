Турецький політик знепритомнів від серцевого нападу, поки лаяв Ізраїль перед парламентом — він помер у лікарні

У Туреччині помер опозиційний політик Хасан Бітмез. Два дні тому він знепритомнів від серцевого нападу під час свого виступу перед парламентом, критикуючи політику Ізраїлю.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, передає Reuters.

Під час свого виступу він критикував правлячу партію президента Туреччини Реджепа Ердогана за торгівлю з Ізраїлем, попри війну в Газі.

«На ваших руках кров палестинців, ви зрадники. Ви винні в кожній бомбі, що Ізраїль скидає на Газу», — сказав Бітмез у своїй промові з трибуни, на якій був банер «Ізраїль — вбивця, правляча партія — колабораціоністи».

Політик упав після слів про те, що Ізраїль «не уникне гніву Аллаха» за війну в секторі Гази.

Коли Бітмез раптово впав на підлогу, інші депутати схопилися зі своїх місць на допомогу. Його серце перестало битися, але в парламенті його реанімували, після чого відвезли до шпиталю. Через два дні Бітмез помер у міській лікарні Анкари.

Хасан Бітмез — випускник каїрського університету Аль-Азхар. Він був головою Центру досліджень ісламського союзу, а також працював в ісламських неурядових організаціях.