Дослідник підрахував, скільки людей треба зʼїсти тиранозавру для виживання

Зоолог Луїс Віллазон підрахував, скільки людей на день міг би зʼїдати тиранозавр, щоб вижити.

Про це пише Science Focus.

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Дорослий тиранозавр рекс важив близько семи тонн. Крокодил зʼїдає близько 5% своєї ваги на тиждень, тоді як теплокровний хижак, наприклад, лев, має зʼїдати 25% своєї ваги щотижня. За розрахунками Віллазона, метаболізм тиранозавра мав бути десь посередині — це означає, що йому знадобилося би приблизно 15%, а це по дві людини на добу.