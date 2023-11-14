Дослідник підрахував, скільки людей треба зʼїсти тиранозавру для виживання

Зоолог Луїс Віллазон підрахував, скільки людей на день міг би зʼїдати тиранозавр, щоб вижити.
Про це пише Science Focus.
Дорослий тиранозавр рекс важив близько семи тонн. Крокодил зʼїдає близько 5% своєї ваги на тиждень, тоді як теплокровний хижак, наприклад, лев, має зʼїдати 25% своєї ваги щотижня. За розрахунками Віллазона, метаболізм тиранозавра мав бути десь посередині — це означає, що йому знадобилося би приблизно 15%, а це по дві людини на добу.
- Нещодавно палеонтологи зʼясували, що тиранозаври виглядали не так, як уявляли досі. Зуби в цих тварин були приховані за парою тонких лускатих губ.
- Також науковці зробили компʼютерне моделювання наслідків удару астероїда, що зіткнувся з Землею 66 мільйонів років тому, і виявили, що причиною вимирання динозаврів може бути пил.