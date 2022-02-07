В Ливии мужчина нашел на побережье более 300 брусков гашиша с изображением Владимира Путина

Пекельце

Amr Fathalla / Twitter

В Ливии, в городе Эль-Мардж, местный житель нашел на берегу моря 323 бруска гашиша с изображением президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Libya Observer со ссылкой на Главное управление уголовных расследований.

Нашел гашиш мужчина в субботу, 5 февраля. Фото брусков опубликовал в Twitter ливийский журналист Амр Фатхалла.

Несколько дней назад в Ливии также нашли большое количество гашиша с изображением колумбийского наркоторговца Пабло Эскобара, однако это было на востоке страны, а партию с Путиным нашли на севере. Libya Observer предполагает, что эти находки — это затонувшая в море контрабандная партия наркотиков.