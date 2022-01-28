В Италии полиция ищет грабителя по отпечатку пальца, который он потерял на месте преступления

Пекельце

В Италии полиция пытается поймать подозреваемого в краже по отпечатку его отрезанного пальца, которого он лишился на месте преступления.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в Милане подозреваемый случайно отрезал палец о колючую проволоку на заборе перерабатывающего завода, убегая с места ограбления. После этого он отправил друга обратно в этот район, чтобы найти палец, но друга заметил охранник завода.

Когда мужчину спросили, что он делает, тот спокойно ответил: «Меня послал друг, я ищу его палец с кольцом». До прибытия полиции мужчина сбежал с сообщником, ожидавшим в припаркованной неподалеку машине.

По сообщению газеты Corriere della Sera, безымянный палец правой руки обнаружили в мусоре неподалеку от забора перерабатывающего завода. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, двое мужчин перелезали через забор завода, но решили скрыться, как только их заметил охранник, активировавший сигнализацию. Когда они перелезали через ворота, палец одного из мужчин застрял в колючей проволоке и был ею отсечен.

Сообщается, что палец хранится в морге, пока полиция устанавливает владельца с помощью системы идентификации отпечатков пальцев.