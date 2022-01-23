В Турции суд арестовал журналистку за «оскорбительную пословицу» в адрес президента Эрдогана

Пекельце

Sedef Kabas

В Турции, в городе Стамбул, суд арестовал журналистку Седефу Кабаш за «оскорбление президента страны» Реджепа Эрдогана. Обвинение предусматривает заключение сроком от одного до четырех лет.

Об этом сообщает BBC.

В своем заявлении в суде Кабаш отрицала намерение оскорбить президента. Журналистку обвиняют в том, что она оскорбила Эрдогана пословицей, которую процитировала в прямом эфире на оппозиционном телеканале Tele1.

«Есть очень известная пословица, которая говорит, что венценосный становится мудрее. Но мы видим, что это не так. Бык не становится королем, просто войдя во дворец, но дворец становится коровником», — сказала она в эфире Tele1, а также опубликовала эту цитату в Twitter.

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Главный пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун назвал ее комментарии «безответственными»: «Так называемый журналист откровенно оскорбляет нашего президента на телеканале, у которого нет другой цели, кроме распространения ненависти», — написал он в Twitter.