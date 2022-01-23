В США два самолета пришлось разворачивать в воздухе из-за поведения пассажиров

Пекельце

Videvo

Самолет американской авиакомпании United Airlines, направлявшийся в Тель-Авив, пришлось развернуть в середине полета из-за поведения одного из пассажиров на борту.

Об этом пишет CNN.

Рейс вылетел 20 января из международного аэропорта в Нью-Джерси и вернулся почти через три часа «из-за беспокойства пассажиров на борту». «Сотрудники правоохранительных органов встретили самолет во время посадки», — сообщили в полиции. Подробности инцидента не сообщаются.

Днем ранее рейс из Майами в Лондон вернулся, поскольку один из пассажиров отказался соблюдать требование надеть маску. Стражи порядка встретили этот рейс, и, по сообщению полицейского управления Майами, «пассажир был привлечен к административной ответственности сотрудниками American Airlines».

По данным Федерального авиационного управления, по состоянию на 18 января в этом году уже зарегистрировано 151 сообщение о непослушных пассажирах. Из них 92 инцидента были связаны с требованием ношения масок.

В январе прошлого года управление объявило о политике «нулевой терпимости» к непослушанию пассажиров, которая предусматривает наказание — от крупных штрафов до тюремного заключения.