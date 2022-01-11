В Лос-Анджелесе уволили двух полицейских за Pokemon Go — из-за игры они проигнорировали ограбление

Пекельце

В Лос-Анджелесе двух полицейских уволили за игру в Pokemon Go. Из-за нее они проигнорировали ограбление и отправились «ловить» покемонов.

Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. В торговом центре произошло ограбление и прибывшие на место происшествия полицейские попросили подкрепление. Ближайшими к месту происшествия были пара копов Льюис Митчел и Эрик Лозано. Их попросили подъехать, но те отказались. Впоследствии они уверяли, что не слышали вызова.

Однако, согласно данным видеорегистратора из машины полицейских, оба слышали вызов и даже обсуждали, стоит ли им ехать на него. Как отмечается в судебных документах, через несколько минут после получения запроса на подкрепление офицер Митчел сообщил Лозано, что неподалеку появился редкий покемон Снорлакс. Впоследствии на записи слышны крики Митчела «попался», что может свидетельствовать о том, что полицейский поймал покемона.

Во время допросов сами правоохранители уверяли, что не ловили покемонов, а только обсуждали свои достижения в этой игре. Поэтому они обжаловали свое отстранение от службы, но суд все же оставил в силе их увольнение и назвал их поступок «вопиющим проступком».