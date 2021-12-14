«Честный и беспощадный блокчейн». Криптотрейдер случайно продал NFT-токен в 100 раз дешевле его рыночной стоимости

Пекельце

Andre Francois / Unsplash

Американский криптотрейдер по ошибке продал NFT-токен в 100 раз дешевле его реальной стоимости.

Об этом пишет CNN.

Трейдер, известный под ником maxnaut, рассказал, что ошибка произошла из-за «сбоя концентрации». Мужчина случайно выставил свой NFT-токен за 0,75 сотых эфириума ($2 844) вместо 75 эфириумов ($284 495).

«Я провожу много транзакций каждый день и просто не обратил внимания. Я увидел ошибку, когда мой палец кликнул на кнопку «Подтвердить» и бот отправил транзакцию, поэтому она мгновенно исчезла, прежде чем я мог нажать «Отмена», — сказал он CNN.

По его словам, токен был мгновенно куплен автоматическим ботом, который позже перепродал его за 59,99 эфириума ($227 558). Трейдер отметил, что эта ситуация описывает «всю красоту блокчейна — он прозрачный и беспощадный».

«После этого я просто потратил 5 минут, а затем вернулся к работе, торгуя другими вещами», — добавил он, сказав, что «ошибка не так уж и ужасна на фоне общей картине».