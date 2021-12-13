В Южной Корее молочная компания изобразила женщин коровами. После критики она «склонила головы» в извинении

Пекельце

Южнокорейский молочный конгломерат выпустил рекламу, на которой изобразил женщин коровами. Об этом сообщает Businnes Insider.

В 37-секундной рекламе Seoul Milk (один из крупнейших молочных брендов в Южной Корее) мужчина с видеокамерой идет через лес, видит женщин, которые пьют чистую воду из ручья и делают растяжку прямо в поле, и тайно снимает их на видео.

Видео начинается с того, что мужчина рассказывает, как он шел через лес и говорит: «Наконец-то нам удалось зафиксировать их на камеру в девственном месте, где природа сохранена в своей чистоте. Они пьют чистую воду из чистой природы, соблюдают экологически чистую органическую диету и мирно живут в спокойной обстановке. Я постараюсь подойти к ним осторожно». Затем мужчина случайно хрустит ветвью и пугает героинь, которые превратились из женщин в мычащих коров.

Рекламный ролик заканчивается слоганом: «Чистая вода, органические корма, 100% чистое сеульское молоко. Органическое молоко из органического ранчо в приятной природе Чхонджан».

Видео вызвало критику в социальных сетях: кто-то писал, что не будет покупать молоко этой торговой марки, кто-то отмечал, что людей нельзя изображать как скот.

В ответ на бурную полемику компания Seoul Milk опубликовала заявление на сайте: «Мы искренне приносим извинения всем, кто чувствовал себя неуютно из-за рекламы молока. Мы переживаем это с тяжелым сердцем, проведем внутреннюю проверку и сделаем все, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Мы склоняем головы в извинении».