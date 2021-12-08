В Саудовской Аравии более 40 верблюдов исключили из конкурса красоты за инъекции ботокса и подтяжку кожи

Пекельце

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В Саудовской Аравии около 40 верблюдов исключили из конкурса красоты из-за того, что они подверглись пластической хирургии.

Об этом пишет The Guardian.

Популярный фестиваль короля Абдулазиза, который стартовал в этом месяце, приглашает заводчиков самых красивых верблюдов побороться за призовой фонд в размере около $66 миллионов.

При этом, участникам строго запрещены инъекции ботокса, подтяжки и другие косметические изменения, призванные сделать верблюдов более привлекательными. Члены жюри определяют победителя на основании формы головы, шеи, горбов и позы животных.

«В этом году власти обнаружили, что десятки заводчиков растягивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для укрепления мышц животных, вводили в кожу на голове и губах ботокс, а также использовали наполнители для расслабления мышц морды у животных.

Сообщается, что организаторы конкурса выявляют фальсификации, используя «специализированные и передовые» технологии. Издание подчеркивает, что разведение верблюдов — это многомиллионная отрасль, и аналогичные мероприятия проходят во всем регионе.