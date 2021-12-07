В США руководитель компании собрал в Zoom 900 сотрудников, чтобы объявить об их немедленном увольнении

Пекельце

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В США руководитель одной из компаний собрал 900 сотрудников в режиме видеоконференции, чтобы сообщить им о немедленном увольнении.

Об этом пишет BBC.

«Если вы участвуете в этом разговоре, вам не повезло — вас увольняют», — сказал Вишал Гарг, исполнительный директор ипотечной компании Better.com.

Свое решение он объяснил падением производительности труда сотрудников и изменением ситуации на рынке ипотеки. При этом, как пишет издание, Гарг не упомянул о вливании денежных средств в Better.com — $750 миллионах, полученных на прошлой неделе от Softbank, японской фирмы и ключевого инвестора компании.

«Это не та новость, которую вы захотите услышать, но это было мое решение и я хотел, чтобы вы услышали это от меня. Это было действительно очень сложно. Второй раз в моей карьере мне приходится это делать. В прошлый раз я плакал. На этот раз я надеюсь стать сильнее. Но мы увольняем около 15% компании по ряду причин: рынок, эффективность и производительность» — сказал Гарг во время видеоконференции.

Издание сообщает, что Гарг был автором анонимного сообщения в блоге компании, в котором он обвинил уволенных сотрудников своей фирмы в «краже» у своих коллег и клиентов, поскольку они непродуктивны и «работают только два часа в день, когда нужно восемь».

Стиль управления Гарга критиковали и раньше — после того, как он отправил персоналу электронное письмо, в котором называл сотрудников «слишком медлительными» и «кучкой тупых дельфинов». Это письмо издание Forbes получило в прошлом году.