В Италии мужчина подставил для вакцинации силиконовую руку. Так он хотел получить сертификат, но попал в полицию

Пекельце

На северо-западе Италии в городке Бьелла 50-летний мужчина хотел обмануть медицинских работников и подал им для вакцинации силиконовую руку. Таким образом он хотел получить сертификат о вакцинации без настоящей прививки.

Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на реалистичный цвет кожи, медсестра заметила, что это силиконовая конечность, на место происшествия вызвали полицию.

«Он пытался обмануть медицинских работников с фальшивой рукой, думая, что сможет обойти систему и получить зеленый пропуск, фактически не имея вакцины», — отметил глава региона Пьемонт Альберто Чирио.

Инцидент произошел в преддверии ужесточения правил для людей, которые еще не были вакцинированы против COVID-19.