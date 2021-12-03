В Италии мужчина подставил для вакцинации силиконовую руку. Так он хотел получить сертификат, но попал в полицию
- Автор:
- София Телишевская
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На северо-западе Италии в городке Бьелла 50-летний мужчина хотел обмануть медицинских работников и подал им для вакцинации силиконовую руку. Таким образом он хотел получить сертификат о вакцинации без настоящей прививки.
Об этом сообщает The Guardian.
Несмотря на реалистичный цвет кожи, медсестра заметила, что это силиконовая конечность, на место происшествия вызвали полицию.
«Он пытался обмануть медицинских работников с фальшивой рукой, думая, что сможет обойти систему и получить зеленый пропуск, фактически не имея вакцины», — отметил глава региона Пьемонт Альберто Чирио.
Инцидент произошел в преддверии ужесточения правил для людей, которые еще не были вакцинированы против COVID-19.
- В Италии с 15 октября власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников всех сфер, которые должны иметь «зеленый пропуск». Речь идет о сотрудниках как государственных, так и частных организаций. «Зеленый пропуск» дает доступ к рабочему месту, теперь это правило распространяется на всю страну и касается всех компаний.
- Если у человека не будет этого пропуска, то его просто не допустят на рабочее место. Такие работники будут считаться отсутствующими без причины. Пять дней таких «пропусков» дает работодателю право уволить работника. Допуск человека в офис без вакцинации наказывается штрафом от €400 до €1 000.
- Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) уже одобрило использование бустерной дозы против коронавируса.