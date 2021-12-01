В США писательница обвинила мужчину в ее изнасиловании и его осудили на 16 лет. Теперь его оправдали, а историю ставят под сомнение

Пекельце

Американская писательница Элис Сиболд извинилась за то, что ошибочно обвинила мужчину в своем изнасиловании. В итоге его осудили на 16 лет.

Об этом пишет BBC.

В своих мемуарах, вышедших в 2002 году под названием «Счастливая», она описала, как ее изнасиловали в 1981 году. Позже Сиболд рассказала полиции, что увидела на улице темнокожего мужчину, который ее изнасиловал. В итоге мужчину по имени Энтони Бродуотер арестовали и осудили на 16 лет.

Сообщается, что после ареста Бродуотера писательница не смогла опознать его в отделении полиции, указав на другого мужчину. Несмотря на это Бродуотера все равно судили и признали виновным на основании ее показаний и микроскопического анализа волос.

Мужчина вышел на свободу в 1998 году, но остался в реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

По данным СМИ, пересмотр дела стал возможным благодаря продюсеру Тиму Муччианте, который занимался экранизацией «Счастливой». Он обнаружил в книге множество нестыковок. Это поставило под сомнение всю историю с изнасилованием, описанную в книге, проданной тиражом в более чем 500 тысяч экземпляров.

В итоге 22 ноября суд оправдал Бродуотера. В своем заявлении Сиболд извинилась и сказала: «Я больше всего сожалею о том, что жизнь, которую Вы могли вести, была несправедливо отнята у вас, и я знаю, что никакие извинения не могут изменить то, что с вами произошло».

Книга «Счастливая» положила начало карьере Сиболд как писательницы. Следом за ней она выпустила книгу «Милые кости», по которой режиссер Питер Джексон снял фильм, номинированный на «Оскар».