В Одессе начальника отдела полиции поймали на взятке в день его назначения

Пекельце

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Начальника одного из отделов Главного управления полиции Одесской области поймали на взятке в первый день его назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, полицейский был и. о. начальника отдела, а в день официального назначения на должность без приставки «и. о.» взял $4 000 взятки. Его задержали при получении денег.

За эту сумму правоохранитель должен был помочь определенному лицу избежать ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов.

Полицейскому сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос о мере пресечения и отстранении подозреваемого с должности.