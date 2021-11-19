В Колумбии в полицейской академии провели фестиваль «культурного обмена» — с Гитлером, СС и свастикой
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- Костя Андрейковец
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В Колумбии в полицейской академии города Тулуа провели ежегодный фестиваль «культурного обмена», но в этом году он прошел весьма необычно. Сектор, посвященный силовым структурам Германии, больше напоминал косплей на нацистский режим Адольфа Гитлера.
Об этом пишет местное издание Marca.
Курсанты оделись в нацистскую форму времен Второй мировой войны с символикой дивизий СС и авиационного корпуса Люфтваффе, вокруг разместили атрибутику со свастикой, а один курсант вышел в роли самого Гитлера.
Фотоотчет о мероприятии «Неделя интернационализации» пресс-служба национальной полиции Колумбии опубликовала 18 ноября на своей странице в Facebook, но после шквала критики удалила пост. Все снимки и видео, однако, быстро попали в Twitter.
Уже сегодня полиции пришлось извиняться за инцидент.
«В полицейской академии Симона Боливара была проведено образовательное мероприятие по всемирной истории, в котором учащиеся воссоздали сцены, намекающие на период нацистской Германии. Национальная полиция категорически осуждает решение, принятое в академии», — заявили в полиции, принеся извинения всем жертвам нацизма и тем, кого это могло оскорбить.
Директора академии отстранили от должности.