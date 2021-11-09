В Перу семья купила щенка хаски, а он оказался хищной лисицей. Она съела соседских животных

Пекельце

В Перу семья купила щенка хаски, который, когда подрос, начал охотиться на соседских кур, уток и крупных морских свинок, что не очень характерно для этой породы. «Хаски» оказался андской лисицей.

Об этом пишет BBC.

Животное приобрели в небольшом магазине в центре Лимы. Выяснилось, что под видом собаки семье продали детеныша андской лисицы — южноамериканского хищника. Охотясь на соседских животных, лисица съела нескольких из них. За них владельцам «хаски» пришлось выплатить соседям компенсацию. Семья решила сдать животное в специализированный центр или зоопарк. Но, как сообщается, в начале ноября лисица сбежала из дома, теперь ее разыскивают Экологическая полиция и представители Национальной службы охраны леса.

Специалист по дикой природе Уолтер Сильва рассказал Reuters, что в Лиму многих диких животных привозят из Амазонии браконьеры и продают на черном рынке. Незаконная торговля животными считается в Перу преступлением, наказание за которое — лишение свободы от трех до пяти лет.