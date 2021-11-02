В Китае мужчину арестовали на 9 суток из-за мема, который «оскорбляет» полицию

Пекельце

Colin J / Flickr

В Китае полиция арестовала на 9 суток мужчину, который отправил в групповой чат «оскорбительный» по отношению к полиции мем. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в северном регионе Нинся. Мужчина в групповом чате китайской соцсети WeChat во время обсуждений местного карантина отправил мем — собаку в полицейской шляпе, которая держит полицейский значок и указывает на камеру. Это обычное изображение, которое раньше широко использовалось в интернете с разными вариациями, иногда там был кот или персонаж из мультфильма в полицейской шляпе.

В субботу вечером, 30 октября, местная полиция получила наводку от представителя общественности, в которой утверждалось, что мужчина прислал изображение, «оскорбляющее имидж полиции». По данным The Paper, полиция начала расследование в отношении чат-группы, в которой было более 330 участников. Узнав, что мужчина «недоволен мерами по предотвращению коронавируса в обществе», полицейские вызвали его в участок, где допросили и «признали виновным в незаконном факте оскорбления полиции», а также назначили наказание в виде девяти суток ареста.

The Paper

Отметим, что в Китае действуют одни из самых строгих в мире мер по борьбе с коронавирусом. В стране есть ограничения на поездки, а также экстренные локдауны и массовые тесты. Эти меры, хоть и распространены в Китае, однако у людей вызывают сопротивление. Так, например, в октябре задержали двух человек за попытку перелезть через заборы закрытого из-за коронавируса жилого поселка.