В столице Уэльса уборщики смыли граффити. Они оказались произведениями искусства, которые заказал город

Пекельце

В столице Уэльса уборщики смыли граффити, которые городская власть заказала у художников.

Об этом пишет «BBC Украина».

Граффити заказала организация For Cardiff, цель которой — сделать город «ярче и гостеприимнее». Их нарисовали три молодые художницы, в частности Бет Бландфорд, которая сказала, что «очень разочарована» случившимся.

«Я очень разочарована, я не могу в это поверить. Это заняло у меня около пяти дней, большинство из них я работала по 12—16 часов. Мы тщательно планировали этот проект, с нетерпением ждали, а это настоящий позор. Я считаю, что публичное искусство в Кардиффе — это то, чего нам не хватает, особенно от женщин-художниц, которые изображают женские и разнообразные сообщества», — сказала Бландфорд.

Организация For Cardiff извинилась и заявила, что недоразумение произошло «из-за фатальной ошибки, связанной с подрядчиком для уборки».

«Мы от всего сердца искренне извиняемся перед талантливыми художницами Бет Бландфорд, Амбер Форде и Темекой Дэвис, которые воспользовались возможностью украсить Кардифф. Мы сотрудничаем с креативным директором проекта, чтобы как можно скорее исправить эту ситуацию», — добавляют в сообщении For Cardiff.